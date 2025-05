Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück macht am Vormittag Boden gut

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 283,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 283,40 EUR. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 285,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 284,80 EUR. Bisher wurden heute 7.262 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (285,80 EUR) erklomm das Papier am 02.05.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,85 Prozent. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,29 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,53 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 294,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 13.03.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,53 EUR je Aktie erzielt worden. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 11.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,29 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

