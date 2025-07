Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Dienstagmittag seitwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Hannover Rück hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Hannover Rück-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 263,40 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:44 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 263,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 264,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 261,00 EUR. Bei 263,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.240 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,09 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 208,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,21 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 299,88 EUR.

Am 13.05.2025 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 3,98 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 4,63 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,62 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 7,22 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Hannover Rück am 12.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 20,99 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

