Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 262,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 262,00 EUR abwärts. Bei 262,00 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 263,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.334 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 292,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 11,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 208,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 25,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,21 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 299,88 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 13.05.2025. Das EPS wurde auf 3,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,62 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 20,99 EUR je Aktie belaufen.

