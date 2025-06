Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 278,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 278,00 EUR ab. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 276,00 EUR nach. Bei 277,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 19.770 Stück.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 5,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Abschläge von 24,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 9,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,06 EUR je Hannover Rück-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 299,50 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,98 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 4,63 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,62 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. Am 12.08.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 20,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



