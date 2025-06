Notierung im Fokus

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

03.06.25 09:24 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 282,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 09:05 Uhr 0,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 282,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 282,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.748 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 3,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,97 Prozent. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,06 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 299,50 EUR je Hannover Rück-Aktie aus. Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 13.05.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,63 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,62 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 7,22 Mrd. EUR eingefahren. Am 12.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026. Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2025 auf 20,90 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie Mai 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Hannover Rück-Aktie DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

