Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 250,50 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 250,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 251,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 247,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 46.026 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 265,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 208,90 EUR ab. Mit Abgaben von 16,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,65 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 272,57 EUR aus.

Am 11.11.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,64 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,71 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,39 Mrd. EUR ausgewiesen.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 05.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 19,53 EUR je Aktie belaufen.

