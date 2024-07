Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 231,40 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 231,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 229,10 EUR. Bei 232,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 72.919 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 256,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 9,82 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.07.2023 Kursverluste bis auf 184,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,33 Prozent.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 7,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,50 EUR aus. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 246,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 14.05.2024. In Sachen EPS wurden 4,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 4,02 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 6,53 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,45 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 12.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 12.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,55 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Schwacher Handel: DAX schlussendlich schwächer

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone

Munich Re-Aktie, Hannover Rück, & Co. schwer belastet: Hurrikan 'Beryl' könnte für Schäden sorgen