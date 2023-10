Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück steigt am Vormittag

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 206,40 EUR.

Das Papier von Hannover Rück konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 206,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 206,40 EUR. Bei 205,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 2.895 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei 215,20 EUR erreichte der Titel am 21.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 4,09 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 149,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 37,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 204,11 EUR angegeben.

Hannover Rück veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 11.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Experten sehen bei Hannover Rück-Aktie Potenzial

XETRA-Handel: Börsianer lassen LUS-DAX am Nachmittag steigen

Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagnachmittag Gewinne