Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verbilligt sich am Mittag

Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 05.07.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 140,25 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 139,25 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 143,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.478 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 181,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 22,81 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2022 auf bis zu 131,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,78 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 176,83 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 04.05.2022. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,54 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.333,43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.803,19 EUR in den Büchern gestanden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 10.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 12,02 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hannover Rück