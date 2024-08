Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 212,90 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 212,90 EUR nach oben. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 213,40 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 213,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.389 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 256,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,53 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 188,70 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,37 Prozent.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2023 mit 7,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,13 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 256,00 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Hannover Rück ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 7,22 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 18,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

