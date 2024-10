Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 248,20 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 248,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 246,80 EUR. Bei 250,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 4.671 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 261,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 5,24 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.11.2023 bei 196,25 EUR. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 26,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 7,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,57 EUR je Hannover Rück-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 266,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 12.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,00 EUR, nach 3,94 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,80 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,15 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Hannover Rück am 11.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 19,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

