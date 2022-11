Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 165,80 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 168,10 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 164,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 45.553 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 181,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 8,75 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2022 bei 131,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 26,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 176,47 EUR angegeben.

Hannover Rück gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,51 Prozent auf 8.908,99 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.155,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 09.03.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 11,45 EUR je Aktie aus.

