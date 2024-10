Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 247,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 247,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 247,60 EUR. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 245,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 246,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.137 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 261,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.11.2023 auf bis zu 196,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,57 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 266,67 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 12.08.2024. Das EPS belief sich auf 5,00 EUR gegenüber 3,94 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Hannover Rück am 11.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 10.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 19,09 EUR je Aktie aus.

