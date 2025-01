Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Nachmittag südwärts

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 252,20 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 252,20 EUR. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 250,40 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 255,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 80.288 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 265,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,31 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 208,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,17 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,65 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 7,20 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 272,57 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Hannover Rück gewährte am 11.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,12 Prozent auf 7,39 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 05.03.2026.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2024 auf 19,53 EUR je Aktie.

