Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 256,90 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 256,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 259,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 250,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 102.782 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2024 markierte das Papier bei 261,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 1,67 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.11.2023 bei 196,25 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,61 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 7,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,57 EUR je Hannover Rück-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 266,67 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Am 12.08.2024 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,00 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,94 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 6,80 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 6,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 10.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2024 auf 19,09 EUR je Aktie.

