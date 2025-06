Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 275,40 EUR.

Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 275,40 EUR. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 274,40 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 275,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.611 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 292,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 208,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 12,17 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 299,50 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Am 13.05.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 7,62 Mrd. EUR gegenüber 7,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Hannover Rück am 12.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 23,66 EUR je Hannover Rück-Aktie.

