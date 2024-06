So bewegt sich Hannover Rück

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochnachmittag freundlich

12.06.24 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 233,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 233,40 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 234,90 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 232,60 EUR. Bisher wurden heute 42.543 Hannover Rück-Aktien gehandelt. Bei 256,60 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,94 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 184,35 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 21,02 Prozent Luft nach unten. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,98 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 245,33 EUR. Am 14.05.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 4,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,53 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,45 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.08.2025. Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2024 auf 18,46 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie Aufschläge in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung im Plus Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Sitzung im Plus DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr verdient

