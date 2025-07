Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 265,60 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 265,60 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 266,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 265,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.481 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 9,23 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 208,90 EUR am 06.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 21,35 Prozent sinken.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,21 EUR belaufen. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 299,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 13.05.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,62 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2025 auf 21,05 EUR je Aktie.

