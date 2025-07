Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag kaum bewegt

Hannover Rück im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 264,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 264,40 EUR an der Tafel. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 266,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 263,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 265,00 EUR. Bisher wurden heute 3.020 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 10,67 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 208,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,99 Prozent.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,21 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 299,88 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 13.05.2025. Das EPS belief sich auf 3,98 EUR gegenüber 4,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,62 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 präsentieren. Am 12.08.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,05 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

