Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteidigt am Vormittag Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 247,50 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 247,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 248,60 EUR. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 247,30 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 248,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.093 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 265,60 EUR markierte der Titel am 15.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 7,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,90 EUR ab. Mit Abgaben von 15,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 7,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,65 EUR je Hannover Rück-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 272,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 11.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 7,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,71 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2025 veröffentlicht. Am 12.03.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 24,17 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

