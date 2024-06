Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag stärker

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Das Papier von Hannover Rück legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 228,90 EUR. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 229,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 226,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 40.096 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 256,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. 12,10 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.07.2023 bei 184,35 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 19,46 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,98 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 245,33 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 4,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,53 Mrd. EUR – ein Plus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 12.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2024 18,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

