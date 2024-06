Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Dienstagvormittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 230,70 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 230,70 EUR nach oben. Bei 231,10 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 230,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 835 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (256,60 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,23 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.07.2023 bei 184,35 EUR. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 25,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,98 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 245,33 EUR an.

Hannover Rück ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,53 Mrd. EUR – ein Plus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 12.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,46 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren eingebracht

Handel in Frankfurt: DAX legt zum Start des Mittwochshandels zu

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit grünem Vorzeichen