Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück kommt am Montagmittag kaum vom Fleck

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 245,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die Hannover Rück-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 245,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 246,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 243,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 246,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.763 Hannover Rück-Aktien.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 256,60 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 4,52 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.08.2023 bei 192,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 21,77 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,29 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 260,57 EUR angegeben.

Am 12.08.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,00 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,94 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,80 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 11.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 10.11.2025 dürfte Hannover Rück die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,94 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Munich Re-Aktie weiter auf Erholungskurs: Könnten Abwärtstrend knacken

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen

Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen