Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Mittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 233,90 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 233,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 233,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 234,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.581 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 256,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Am 08.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 184,35 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 21,18 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,98 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 245,33 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,63 EUR, nach 4,02 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 6,53 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,31 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Hannover Rück.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 18,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

