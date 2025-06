Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 267,20 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 267,20 EUR abwärts. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 265,80 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 265,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.318 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 208,90 EUR am 06.08.2024. Mit einem Kursverlust von 21,82 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 12,50 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 299,88 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,98 EUR gegenüber 4,63 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,62 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 12.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 20,91 EUR fest.

