Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Montagmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 252,50 EUR zu.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 252,50 EUR. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 253,20 EUR zu. Bei 252,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.117 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei 261,20 EUR markierte der Titel am 05.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,45 Prozent. Am 09.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 196,25 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 22,28 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,57 EUR, nach 7,20 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 265,00 EUR aus.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,94 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 6,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2024 terminiert. Am 10.11.2025 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 19,09 EUR je Aktie aus.

