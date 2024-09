Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag nahezu unbewegt

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Im XETRA-Handel kam die Hannover Rück-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 252,20 EUR.

Mit einem Wert von 252,20 EUR bewegte sich die Hannover Rück-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 253,20 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 251,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 252,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 26.965 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2024 markierte das Papier bei 261,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 3,45 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 196,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.11.2023). Mit einem Kursverlust von 22,18 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,57 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 7,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 265,00 EUR.

Am 12.08.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,94 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Hannover Rück am 11.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 19,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

