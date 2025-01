Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gibt am Vormittag ab

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 260,70 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 260,70 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 260,60 EUR. Bei 261,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.119 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 265,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,88 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 208,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,73 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 7,20 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 277,57 EUR.

Am 11.11.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 5,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,64 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,71 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Hannover Rück am 13.03.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 12.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 19,63 EUR je Hannover Rück-Aktie.

