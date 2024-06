Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Vormittag ins Plus

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 236,10 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 236,10 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 236,20 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 236,10 EUR. Zuletzt wechselten 1.853 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 256,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 8,68 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 184,35 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,92 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 11,50 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 7,20 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 245,33 EUR.

Am 14.05.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es stand ein EPS von 4,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 4,02 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6,53 Mrd. EUR gegenüber 6,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 12.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 18,50 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

