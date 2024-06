Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Mittag gestärkt

Hannover Rück im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 237,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 237,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 237,70 EUR. Bei 237,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.580 Stück gehandelt.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 256,60 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,09 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 184,35 EUR. Abschläge von 22,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,06 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 245,33 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Hannover Rück gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 4,02 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 6,53 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,45 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 12.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,55 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX fällt zum Start des Freitagshandels zurück

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer