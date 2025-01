Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 258,30 EUR nach.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 258,30 EUR. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 258,00 EUR. Bei 260,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.645 Hannover Rück-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 265,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 2,83 Prozent zulegen. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 208,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,13 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,67 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 7,20 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 279,71 EUR an.

Am 11.11.2024 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 5,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 3,64 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,71 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 19,64 EUR je Aktie aus.

