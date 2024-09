Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Montagvormittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 255,50 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 255,50 EUR. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 256,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 255,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.697 Hannover Rück-Aktien.

Am 05.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 261,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 23,19 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,57 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 265,00 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,94 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Hannover Rück dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 19,09 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

KW 39: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor einem Jahr verdient

Freitagshandel in Frankfurt: DAX zum Start mit Gewinnen