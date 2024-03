HealWELL AI A Aktie News: HealWELL AI A zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Kurs der HealWELL AI A

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von HealWELL AI A. Im Tradegate-Handel gewannen die HealWELL AI A-Papiere zuletzt 3,7 Prozent.

Um 09:20 Uhr sprang die HealWELL AI A-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 0,835 EUR zu. Kurzfristig markierte die HealWELL AI A-Aktie bei 0,880 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,850 EUR. Bisher wurden via Tradegate 349.175 HealWELL AI A-Aktien gekauft oder verkauft.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte HealWELL AI A am 15.11.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,14 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HealWELL AI A ein Ergebnis je Aktie von -0,18 CAD vermeldet. Umsatzseitig standen 2,75 CAD in den Büchern – ein Minus von 78,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HealWELL AI A 12,59 CAD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte HealWELL AI A am 28.03.2024 vorlegen.

Laut Analysten dürfte HealWELL AI A im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,250 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net