HealWELL AI A Aktie News: HealWELL AI A am Dienstagmittag gefragt

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von HealWELL AI A. Die Aktionäre schickten das Papier von HealWELL AI A nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 0,835 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die HealWELL AI A-Papiere um 11:59 Uhr 3,7 Prozent. Die HealWELL AI A-Aktie legte bis auf 0,880 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,850 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 600.322 HealWELL AI A-Aktien den Besitzer.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HealWELL AI A am 15.11.2023. Das EPS lag bei -0,14 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,18 CAD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2,75 CAD in den Büchern – ein Minus von 78,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HealWELL AI A 12,59 CAD erwirtschaftet hatte.

Am 28.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,250 CAD je Aktie in den HealWELL AI A-Büchern.

Redaktion finanzen.net