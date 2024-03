HealWELL AI A Aktie News: HealWELL AI A am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HealWELL AI A. Die HealWELL AI A-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Minus bei 0,775 EUR.

Das Papier von HealWELL AI A befand sich um 16:06 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,7 Prozent auf 0,775 EUR ab. Die HealWELL AI A-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,775 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 0,850 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 840.057 HealWELL AI A-Aktien umgesetzt.

Am 15.11.2023 hat HealWELL AI A die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HealWELL AI A ein EPS von -0,18 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 78,13 Prozent auf 2,75 CAD. Im Vorjahresviertel hatte HealWELL AI A 12,59 CAD umgesetzt.

HealWELL AI A wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen.

Laut Analysten dürfte HealWELL AI A im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,250 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net