Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zieht am Mittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 75,38 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 11:47 Uhr 0,8 Prozent. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 75,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.550 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 17.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,78 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 3,09 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.12.2022 bei 50,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,01 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4.896,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Heidelberg Materials am 21.03.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 10,21 EUR je Aktie aus.

