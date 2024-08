Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 4,0 Prozent auf 90,40 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 4,0 Prozent auf 90,40 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Heidelberg Materials-Aktie ging bis auf 90,02 EUR. Bei 92,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 196.035 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 12,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 27,83 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,28 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 116,88 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Heidelberg Materials Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,30 EUR fest.

