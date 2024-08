Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 86,98 EUR nach.

Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 86,98 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 86,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 209.430 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,60 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 16,04 Prozent niedriger. Bei 65,24 EUR fiel das Papier am 21.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 33,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,28 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 116,88 EUR an.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 11,30 EUR je Aktie aus.

