Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag im Plus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 88,24 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 88,24 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 88,50 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 138.149 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR an. Gewinne von 17,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,07 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,28 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 116,88 EUR an.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Heidelberg Materials wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Heidelberg Materials-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,30 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

