Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Heidelberg Materials-Kurs

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 202,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 202,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 202,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 202,80 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.753 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 207,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.07.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 2,72 Prozent zulegen. Bei 85,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 136,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,74 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 186,96 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 4,58 Mrd. EUR, gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Hot Stocks heute: Insiderkäufe - Symrise und Rheinmetall - Heidelberg Materials hat noch Luft nach oben