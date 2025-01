Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials steigt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 125,30 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 125,30 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Heidelberg Materials-Aktie sogar auf 126,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 122,65 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 170.148 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 127,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 1,44 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,52 EUR am 24.01.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 34,94 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,23 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 134,54 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

