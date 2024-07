Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 99,62 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 99,62 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 99,68 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 99.866 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei 103,60 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 3,84 Prozent niedriger. Am 21.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,24 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2023 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,24 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 116,25 EUR.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Heidelberg Materials am 30.07.2024 vorlegen. Heidelberg Materials dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,55 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

