Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag nahezu unverändert

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Heidelberg Materials zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 98,44 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 98,44 EUR. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 98,70 EUR. Bei 98,18 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,50 EUR. Zuletzt wechselten 6.613 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei 103,60 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,24 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 21.10.2023 auf bis zu 65,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2023 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,24 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 114,00 EUR an.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 11,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

