Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 99,10 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 99,10 EUR. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 98,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49.722 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR an. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 4,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 65,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,17 Prozent.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,24 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 116,25 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,55 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Holcim-Aktie profitiert: Holcim übernimmt belgische Bauschutt-Recyclingfirma Mark Desmedt

Aktienempfehlung: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Heidelberg Materials-Aktie

Investment-Note für Heidelberg Materials-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG