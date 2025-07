Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 201,00 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 201,00 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 200,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 202,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 125.204 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 207,70 EUR an. Gewinne von 3,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 85,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 134,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,74 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 186,96 EUR.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,68 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

