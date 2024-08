Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials schiebt sich am Mittag vor

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 88,74 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 88,74 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 89,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 88,04 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 80.122 Stück gehandelt.

Bei 103,60 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 16,75 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,48 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,28 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 116,88 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 11,29 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Minus

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren abgeworfen