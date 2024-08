Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials büßt am Freitagnachmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 88,06 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 88,06 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Heidelberg Materials-Aktie bei 87,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 88,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 151.178 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,65 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 25,91 Prozent sinken.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,28 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 116,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 11,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

