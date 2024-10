Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials macht am Mittwochmittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 97,18 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,68 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 23.129 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 103,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 6,63 Prozent wieder erreichen. Am 21.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,24 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 48,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,25 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 116,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Heidelberg Materials.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,21 EUR fest.

