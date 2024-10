Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Vormittag südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 98,26 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 98,26 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 98,26 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.481 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,43 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,24 EUR. Dieser Wert wurde am 21.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,25 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 116,46 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Heidelberg Materials möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,20 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen DAX zum Ende des Mittwochshandels steigen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester

Heidelberg Materials-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Heidelberg Materials-Aktie