Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 96,50 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 96,50 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 97,12 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.470 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 7,36 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,24 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 32,39 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,16 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 114,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Heidelberg Materials wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 11,31 EUR im Jahr 2024 aus.

